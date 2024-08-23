Başakşehir, St. Patrick\'s ile berabere kaldı

(ANKARA) - Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir, İrlanda'da St. Patrick's ile karşı karşıya geldi. Saat 21: 45'te başlayan mücadelenin ilk yarısında Başakşehir, etkili ataklardan gol bulamayınca iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. Maçın ikinci yarısından da gol sesi çıkmayınca Başakşehir tur şansını İstanbul'a bıraktı.
Çağdaş Atan'ın ekibi, rövanş maçında 28 Ağustos saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda gruplara kalma mücadelesi verecek.
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