Başarılı Öğrencilere Bisiklet Ödülü - Son Dakika
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Başarılı Öğrencilere Bisiklet Ödülü

Başarılı Öğrencilere Bisiklet Ödülü
10.06.2026 15:15
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Gölbaşı'nda başarılı ortaokul öğrencilerine bisiklet ödülü verildi, 100 bisiklet dağıtılması planlanıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ortaokulda başarılı olan öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

İhsan Köksal İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Ergün, hayırsever iş insanı Mustafa Sungur Ülger, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Rüstemoğlu, programda yaptığı konuşmada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilere bisiklet desteğinde bulunan Ülger'e teşekkür eden Rüstemoğlu, bu yıl 25 öğrencinin bisikletle ödüllendirildiğini, gelecek yıl ise 100 bisiklet dağıtılmasının planlandığını bildirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, hayırsever Ülger'in desteğiyle hazırlanan ödüllerin öğrenciler için motivasyon kaynağı olmasını temenni etti.

Program kapsamında ikinci sınıf öğrencilerinin gösterileri ile Maarif Halk Oyunları Ekibi ve mehteran takımının performansları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlikte, başarılı öğrencilere bisikletleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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