Başbakan Sanchez'in Kardeşi Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başbakan Sanchez'in Kardeşi Yargılanıyor

28.05.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez, yolsuzluk iddialarıyla Badajoz'da yargılanmaya başladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez, Badajoz İl Konseyinde "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" olarak atanmasında "nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve aşırı sağ görüşlü Vox Partisi ile aşırı sağcı derneklerin suçlamalarının ardından hazırlanan iddianameyle aralarında David Sanchez'in de bulunduğu 11 sanığın İspanya'nın güneybatısında yer alan Badajoz kentindeki mahkemede yargılanmasına başlandı.

Başbakan Sanchez'den dolayı davada öne çıkan, müzisyenlik yapan David Sanchez, 2017 yılında işsiz olduğu dönemde Badajoz İl Konseyi tarafından oluşturulan ve 10 başvurunun reddedildiği, üst düzey yönetim pozisyonu olduğu belirtilen "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" atanmasında nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor.

David Sanchez, hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra, Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti.

Aynı davada David Sanchez dışında, Başbakan Sanchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Extremadura özerk bölgesinin eski lideri Miguel Angel Gallardo ve bir dönem Başbakanlıkta danışmanlık yapan, Badajoz İl Konseyinde Sınır Ötesi Faaliyetler Merkezleri ve Programları Koordinasyon Bölümü'nün eski başkanı Luis Maria Carrero da (David Sanchez'in yakın arkadaşı) sanıklar arasında yer alıyor.

Savcılık, suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmese de suçlamayı getiren taraflarca David Sanchez ve Gallardo hakkında üçer yıla kadar hapis cezasının istendiği davanın 4 Haziran'da sona ermesi öngörülüyor.

Başbakan Sanchez'in eşi hakkındaki iddialar

Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlamalarının yöneltildiği soruşturma da sürüyor.

Suçlamaları yönelten aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Hazte Oir ve Manos Limpias derneklerinin iddialarına ilişkin Hakim Juan Carlos Peinado, 9 Haziran'da ön inceleme duruşması için Begona Gomez ve diğer sanıkları mahkemeye çağırdı.

Gomez, eşi Başbakan Sanchez'den gelen konumunu "Madrid Complutense Üniversitesinde şahsi kariyerini ilerletmek amacıyla kullanmak ve kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için harcamakla" suçlanıyor.

Konuyla ilgili Jandarma Merkez Operasyon Birimi (UCO) ve Madrid İl Savcılığı, suç teşkil edecek hiçbir delilin bulunmadığını açıklamış, Begona Gomez de soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başbakan Sanchez'in Kardeşi Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:50:09. #7.13#
SON DAKİKA: Başbakan Sanchez'in Kardeşi Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.