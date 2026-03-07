Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.
İlçe merkezinde belediye ekiplerince karla mücadele çalışması yürütüldü.
Başçiftlik-Niksar kara yolunda Karayolları ekipleri tarafından yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik'te Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?