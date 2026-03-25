Başçiftlik'te öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Orman Haftası kapsamında öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı.

"Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca Projesi" çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda fidan dağıtımı yapıldı."

Dağıtıma, Kaymakam Murat Görmüş, Niksar Orman İşletme personeli ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Görmüş, "Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca Projesi kapsamında her öğrencinin dikili bir ağacı olacak. Bu vesile ile bu topraklara bağlılığı artacak ve fidanlar büyüyene kadar sorumluluk sahibi olacak. Fidan büyüdükçe onlar da büyüyecek. Her öğrenci diktiği fidanı sadece toprakla buluşturmayacak, fidanı yıllar içinde takip edecek. Önümüzdeki yıl fidanların takibini de yapacağız. Her öğrenci diktiği fidanın takibini yapacak." diye konuştu.