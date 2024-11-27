Başçiftlik\'te Öğretmenler Günü Kutlaması

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Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı ve çiçek verdi.

Başçiftlik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti.

Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlamak için okulları ziyaret ederek, öğretmenler ile görüştü, günlerini kutladı ve çiçek verdi.

Bolat, "Öğretmenlik çok kutsal, özveri ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetiştirilmesinde en büyük emeğe sahip siz değerli öğretmenlerimizin gününü en içten duygularımızla kutluyoruz, iyi ki varsınız." diye konuştu.