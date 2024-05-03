Başıboş köpekler, 60'dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti - Son Dakika
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Başıboş köpekler, 60'dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde mahalleye bırakıldığı iddia edilen başıboş köpekler, bir kümesteki 60'dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti. Mahalle muhtarı azası İrfan Terezü, köpeklerin çocuklara ve bahçelere saldırmasından endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

03.05.2024 15:52
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Başıboş köpekler, 60'dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde mahalleye bırakıldığı iddia edilen başıboş köpekler, 60'dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti.

İddiaya göre, Üçoluk Mahallesi'ne bırakılan başıboş köpekler, bir kümesteki 60'dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti. Mahalle muhtarı azası İrfan Terezü, "Son yaşadığımız olayda, komşumuz aradı ve olay yerine geldiğimde 60'ın üzerinde tavuk ve ördek yavrusunun telef olduğunu gördük. Önce komşu köpekleri yaptı sandık. Sonra araştırdık ki mahalleye bırakılan başıboş köpekler tarafından yapıldığını anladık. Mahallenin merkez cami yakınında sahipsiz yabancı köpekler gördük. Bu köpeklerin kimler tarafından mahallemize bırakıldığını bilmiyoruz. Yarın bu köpeklerin çocuklarımıza ve bahçelerine giden vatandaşlara saldırmasından korkuyoruz, daha kötü, vakalar yaşanabilir. Bu tür vakaların olmaması için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Hayvan Hakları, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başıboş köpekler, 60'dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti - Son Dakika

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