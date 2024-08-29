Basın Konseyi: 30 Ağustos Zaferi, Demokratik ve Laik Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin İşaret Fişeği Oldu

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(İSTANBUL) - Basın Konseyi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Düşmanın vatan toprağından atıldığı, emperyalistlerin hayallerinin kursaklarında bırakıldığı 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda ufukta güneş gibi parlayan demokratik ve laik modern Türkiye Cumhuriyeti'nin işaret fişeği oldu" denildi.

Basın Konseyi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden kutlu yolu açan Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Vatanımızı işgal eden emperyalistlere karşı, Atatürk'ün önderliğinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla taçlandı. Düşmanın vatan toprağından atıldığı, emperyalistlerin hayallerinin kursaklarında bırakıldığı 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda ufukta güneş gibi parlayan demokratik ve laik modern Türkiye Cumhuriyeti'nin işaret fişeği oldu" ifadelerine yer verildi.

"Bizlere başımız dik ve özgür yaşayabildiğimiz bu aziz vatanı bırakan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz"

Basın Konseyi mesajında ayrıca "Canla, kanla ağır bedeller ödenerek kazanılan Büyük Zaferimizi, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük aşkı ile şanlı ordumuzun cesaret ve fedakarlığına borçlu olduğumuzu unutmuyoruz. Bu kutlu günde, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere başımız dik ve özgür yaşayabildiğimiz bu aziz vatanı bırakan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.