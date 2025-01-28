Basın Özgürlüğü İçin Dayanışma Çağrısı

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(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, basın ve ifade özgürlüğü için dayanışma çağrısı yaptı. Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltında alınmasına tepki gösteren Bilgin "Gazetecilik suç değildir" başlığı ile açıklama yaptı. Bilgin, "Soru sormak, cevap hakkı tanımak gazeteciliğin temel ilkelerindendir. İfade özgürlüğüne yönelik bu baskılara karşı durmak her gazetecinin ödevidir! Susmayacağız, sinmeyeceğiz ve dayanışmayı büyüteceğiz." dedi.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltında alınması sonrası yazılı bir açıklama yayımlayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir saldırı oluşturduğunu vurguladı. Bilgin, gazetecilik mesleğinin kriminalize edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm medya örgütlerini, sivil toplumu ve demokratik güçleri dayanışma içerisinde özgürlükleri savunmaya çağırdı.

Gazeteciliğin suç olmadığını ve soru sormanın bu mesleğin temel gereği olduğunu vurgulayan Başkan Bilgin, "Bir habere kaynak olan bir bilirkişi ile görüşmek, karşı tarafın cevap hakkını istemek, gazetecilik etiğinin temel ilkelerindendir ve suç sayılamaz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak tarihli basın toplantısında 'CHP davalarına atanan bilirkişi' olarak tanımladığı S.B. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren gazeteci Barış Pehlivan'a soruşturma başlatıldı, ardından Pehlivan Halk TV binası önünde gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programcı Seda Selek de gözaltına alındı. Pehlivan, söz konusu bilirkişiye cevap hakkı tanımak adına bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu durum açık bir baskı girişimi. Gazetecilerin haber yapma ve soru sorma haklarının ihlal edildi.

"Siber Güvenlik Kanunu Teklifi basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yeni bir tehdit"

Görünüşte siber güvenliği artırmayı hedefleyen yasa tasarısının, gazetecilik faaliyetlerini ve milyonlarca yurttaşın kişisel verilerinin gizliliğini tehdit eden maddeler içeriyor. Özellikle 'veri sızıntısı yapılmış gibi' içerik oluşturmayı suç sayan düzenleme keyfi uygulamalara kapı aralıyor. Bu yasa teklifi basın özgürlüğünü kurumsal bir şekilde baskı altına almayı hedefliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na tanınan geniş yetkiler yurttaşların özel hayatına ve gazetecilik mesleğine doğrudan tehdit oluşturuyor.

"Hükümet gerçek niyetini açıklamalı"

Sansür Yasası ve Etki Ajanlığı düzenlemelerinin ardından, bu yasa teklifi de Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskı rejimini derinleştirme amacını taşımaktadır. Hükümet, gerçek niyetini açıklamalı; gazetecileri, medya kuruluşlarını ve yurttaşları hedef alan bu düzenlemeleri derhal geri çekmelidir. Medya ve ifade özgürlüğü, demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun haber alma hakkını savunmak herkesin görevidir. Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm basın meslek örgütlerini, basın ve ifade özgürlüğünü savunan demokratik güçleri dayanışmaya çağırıyoruz."