Basın Özgürlüğü İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Basın Özgürlüğü İçin Dayanışma Çağrısı

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, basın özgürlüğü için dayanışma çağrısı yaptı.

28.01.2025 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, basın ve ifade özgürlüğü için dayanışma çağrısı yaptı. Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltında alınmasına tepki gösteren Bilgin "Gazetecilik suç değildir" başlığı ile açıklama yaptı. Bilgin, "Soru sormak, cevap hakkı tanımak gazeteciliğin temel ilkelerindendir. İfade özgürlüğüne yönelik bu baskılara karşı durmak her gazetecinin ödevidir! Susmayacağız, sinmeyeceğiz ve dayanışmayı büyüteceğiz." dedi.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltında alınması sonrası yazılı bir açıklama yayımlayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir saldırı oluşturduğunu vurguladı. Bilgin, gazetecilik mesleğinin kriminalize edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm medya örgütlerini, sivil toplumu ve demokratik güçleri dayanışma içerisinde özgürlükleri savunmaya çağırdı.

Gazeteciliğin suç olmadığını ve soru sormanın bu mesleğin temel gereği olduğunu vurgulayan Başkan Bilgin, "Bir habere kaynak olan bir bilirkişi ile görüşmek, karşı tarafın cevap hakkını istemek, gazetecilik etiğinin temel ilkelerindendir ve suç sayılamaz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak tarihli basın toplantısında 'CHP davalarına atanan bilirkişi' olarak tanımladığı S.B. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren gazeteci Barış Pehlivan'a soruşturma başlatıldı, ardından Pehlivan Halk TV binası önünde gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programcı Seda Selek de gözaltına alındı. Pehlivan, söz konusu bilirkişiye cevap hakkı tanımak adına bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu durum açık bir baskı girişimi. Gazetecilerin haber yapma ve soru sorma haklarının ihlal edildi.

"Siber Güvenlik Kanunu Teklifi basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yeni bir tehdit"

Görünüşte siber güvenliği artırmayı hedefleyen yasa tasarısının, gazetecilik faaliyetlerini ve milyonlarca yurttaşın kişisel verilerinin gizliliğini tehdit eden maddeler içeriyor. Özellikle 'veri sızıntısı yapılmış gibi' içerik oluşturmayı suç sayan düzenleme keyfi uygulamalara kapı aralıyor. Bu yasa teklifi basın özgürlüğünü kurumsal bir şekilde baskı altına almayı hedefliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na tanınan geniş yetkiler yurttaşların özel hayatına ve gazetecilik mesleğine doğrudan tehdit oluşturuyor.

"Hükümet gerçek niyetini açıklamalı"

Sansür Yasası ve Etki Ajanlığı düzenlemelerinin ardından, bu yasa teklifi de Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskı rejimini derinleştirme amacını taşımaktadır. Hükümet, gerçek niyetini açıklamalı; gazetecileri, medya kuruluşlarını ve yurttaşları hedef alan bu düzenlemeleri derhal geri çekmelidir. Medya ve ifade özgürlüğü, demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun haber alma hakkını savunmak herkesin görevidir. Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm basın meslek örgütlerini, basın ve ifade özgürlüğünü savunan demokratik güçleri dayanışmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Özgürlüğü İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
07:56 Kurmaylarından Erdoğan’a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
07:13 Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı
14:38 Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti
14:26 DeepSeek nedir, nasıl çalışır DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin’i nasıl etkileyecek DeepSeek nedir, nasıl çalışır? DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin'i nasıl etkileyecek?
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:57 Trump’tan ’’Sadece iki cinsiyet var’’ açıklaması Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü''
13:42 Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 10:23:24. #1.13#
SON DAKİKA: Basın Özgürlüğü İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.