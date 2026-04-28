Başiskele Belediye Başkanı Özlü: Sokak hayvanları sorununu 2-3 ay içinde en aza indireceğiz

28.04.2026 14:13
Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, 7. Yıl Hizmet Tanıtım Toplantısı'nda Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesini 600'e çıkaracaklarını ve sokak hayvanı şikayetlerinin 100'lerden 20'lere düştüğünü açıkladı.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 7. Yıl Hizmet Tanıtım Toplantısı'nda, Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesini 150'den 600'e çıkaracaklarını belirtti. Haftalık sokak köpeği şikayetlerinin 100'lü rakamlardan 20'lere indiğini ifade eden Özlü, 'İnşallah 2-3 ay içinde sokak hayvanları sorununu en aza indirmiş olacağız' dedi. Gölcük ve Kartepe belediyelerinin üzerine düşeni yaptığını ancak merkez ilçe belediyesinin (İzmit) henüz böyle bir tesisi olmadığını vurgulayan Özlü, sınır komşusu oldukları için bu sorunla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Özlü, toplantıda ilçedeki hizmetlere ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Nüfusun 131 bin 387'ye ulaştığını, 185 park ve 51 hizmet merkezi kazandırdıklarını aktardı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde 18 branşta eğitim verildiğini, 12 bin 144 gencin eğitim aldığını belirtti. 15 Temmuz Bilim Merkezi'nin 1 ay içinde biteceğini müjdeledi. Kadın El Emeği Mağazası'nda 463 üyenin 16 bin 666 ürün sattığını, Gün Evi'nin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Altyapı çalışmalarına değinen Özlü, 125 km sathi kaplama, 258 km asfalt yapıldığını, 269 km içme suyu hattı döşendiğini söyledi. Kentsel dönüşüm kapsamında 107 riskli binanın yıkıldığını aktardı. Sıfır atık çalışmalarıyla 13 bin 125 ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü belirtti. Özlü, Gönül Bağı projesiyle 54 bin 651 hanenin ziyaret edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

