BASK ve AES, memurlara seçim öncesi verilen kira yardımı sözünün tutulmasını istedi

(ANKARA) - BASK ve AES tarafından yapılan açıklamada, "Seçim öncesi verilen kira yardımı sözü derhal yerine getirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Memurun omuzlarındaki yük hafifletilmeli, barınma desteği kalıcı olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES), kamu çalışanlarının artan kira maliyetleri karşısında yaşadığı barınma sorununa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçim döneminde verilen "kira yardımı" sözünün hayata geçirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu çalışanlarının barınma sorunu, her geçen gün maaşlardan fazla artan fiyatlarla memuru ve emekliyi esir almaya devam ediyor. BASK ve AES olarak, seçim döneminde verilen sözlerin peşini bırakmıyor; her ay kira gerçeklerini kamuoyuyla paylaşarak bu yakıcı sorunu gündemde tutuyoruz. Yüz binlerce üyesiyle övünen yetkili ama etkisiz konfederasyonlar, memurun maaşını yutan bu kriz karşısında sessiz kalırken, biz bir kez daha yüksek sesle soruyoruz: Seçim öncesi meydanlarda vadedilen 'kira yardımı' sözüne ne oldu? Türkiye geneli ortalama kira 28 bin 40 lira, İstanbul'da 45 bin 509 lira, Muğla'da 40 bin 773 lira, Ankara'da 34 bin 440 lira, İzmir'de 33 bin 369 lira, Antalya'da 29 bin 305 lira. Büyükşehirlerde ve sahil şeritlerinde görev yapan memurlar, maaşlarının neredeyse tamamını başını sokacak bir eve vermek zorunda kalmaktadır. Kamu görevlileri barınamadığı için tayin istemekte, insanca yaşam hakkından mahrum kalmaktadır. Seçim öncesi verilen kira yardımı sözü derhal yerine getirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Memurun omuzlarındaki yük hafifletilmeli, barınma desteği kalıcı olmalıdır."