Başka'da Uyuşturucu ve Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 48 kilo 120 gram esrar ve 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Ağustos'ta belirlenen 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 80 paket halinde 48 kilo 120 gram esrar ile 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.