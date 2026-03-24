Başkale'de 3.6 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
Başkale'de 3.6 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

24.03.2026 17:29
VAN'ın Başkale ilçesinde kaçak eşya taşıyan N.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 660 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi, şüpheli N.D. (29) hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube müdürlükleri ve Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta piyasa değeri 3 milyon 660 bin TL olan 492 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalar muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin N.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

