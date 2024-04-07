Başkale\'de kar etkili oldu

Van'ın Başkale ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Beyaza bürünen ilçede, sürücüler bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.
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Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'nın göreve başlamasının ardından düzenlenen iftar programına yaklaşık 1500 kişi katıldı. Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada seçim sürecinin sağlıklı geçtiğini ve şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti. İftar programına Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü de katıldı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde bulunan Millet Bahçesi'ne şehitler adına fidan dikildi. Üniversite yönetimi, şehit aileleri ile iftarda bir araya gelerek, şehitlik mertebesini Türk milleti kadar idrak eden bir toplum ve millet olduklarını vurguladı. Millet Bahçesi'nde dikilen ağaçlar, şehitlerin anısını yaşatacak şekilde isimlendirildi ve kampüse gelen herkesin minnetini ifade etmesine imkan sağladı.
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