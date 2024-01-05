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Başkale'de kar yağışı başladı - Son Dakika
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Başkale'de kar yağışı başladı

Van'ın Başkale İlçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. İlçede akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı. Karayolları Başkale Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışının başlamasıyla yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Başkale\'de kar yağışı başladı
05.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:03
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Başkale'de kar yağışı başladı

VAN - Van'ın Başkale İlçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken kar yağışı etkisini arttırınca karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İlçede akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kar yağışının ardından her yere beyaza bürünürken, vatandaşlar ise karda fotoğraflar çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

İbrahim Can isimli vatandaş, "Şu an Başkale'de kar yağışı başladı. Malum bu sene öyle bir kar yağışı olmadı. Ocak ayındayız kıştır. Herkes üşüyor." dedi.

Karayolları Başkale Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışının başlamasıyla yollarda kar küreme çalışması başlattı. Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için sorumluluk bölgelerindeki Van Hakkari Kara Yolu ve Başkale çevre yolunda kar temizleme çalışması yürüttü.

Kaynak: İHA
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