Başkale'de Kardan Kapalı Yolda Askeri Personel Kurtarıldı

Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, ilçeye 70 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan askeri personel için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bnun üzerine hastayı almaya giden sağlık ekipleri, kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca, bölgeye Büyükşehir Belediyesi Başkale Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından mahalleden alınan hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.