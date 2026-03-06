Başkale'de Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
Başkale'de Karla Mücadele Çalışmaları

06.03.2026 10:40
Başkale'de askeri üs yolları 4 metrelik kar altında, ekipler yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınır hattında kışın karla kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Ekipler, tipinin de etkisiyle yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri arasında güçlükle ilerliyor.

Başkale'de yağan kar sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İlçeye bağlı İran sınır hattındaki Sualtı Mahallesi'nde, askeri üs bölge yollarında sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor. İş makineleriyle, bazı bölgelerde kardan tüneller açılarak güçlükle ilerlenebiliyor. Yetkililer, kardan kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söylüyor.

Kaynak: DHA

