Van'ın Başkale ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yararlandı.
Van-Başkale kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAH 347 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Başkale'de Takla Atan Kamyonette Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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