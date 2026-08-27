Başkale Kaymakamı Esenyamaç'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkale Kaymakamı Esenyamaç'ta İncelemelerde Bulundu

Başkale Kaymakamı Esenyamaç\'ta İncelemelerde Bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Cihangir, sel mağdurlarıyla buluşup konut projelerini değerlendirerek sorunları dinledi.

Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, 2021'de selin yaşandığı Esenyamaç Mahallesi ile ilçedeki hudut karakollarını ziyaret etti.

Cihangir, beraberindeki 18. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Muhammet Şen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ceyhun Köymen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Eskioğlu ve kurum müdürleriyle Esenyamaç Mahallesi'ne gitti.

Mahallede incelemelerde bulunan Cihangir ve beraberindekiler, selin ardından hak sahibi olan afetzedelerle bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Cihangir, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden konutların son durumu ile teslim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Cihangir, kapılarının her zaman ilçe sakinlerine açık olduğunu ifade etti.

Cihangir ve beraberindekiler, daha sonra hudut karakollarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Cihangir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale Kaymakamı Esenyamaç'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:39
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 10:52:29. #7.13#
SON DAKİKA: Başkale Kaymakamı Esenyamaç'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement