Başkan Acar'dan Soğuksu Milli Parkı Açıklaması

25.03.2026 14:27
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Soğuksu Milli Parkı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Acar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Özgür Özel'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları, ne yazık ki yine gerçekleri yansıtmamaktadır. 'Milli parklara göz dikilmiş' şeklinde gerçeği yansıtmayan bir iddiada bulundu. Oysa gerçek çok açık, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5+5 yıl olarak kiraladığı Soğuksu Milli Parkı'nın ikinci 5 yılını kullanmayacağını kendi isteğiyle resmi olarak bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, şunları kaydetti:

"Paylaştığımız belgede de açıkça görüleceği üzere bu alan kimsenin elinden alınmamış, bizzat bırakılmıştır ayrıca yaklaşık 7 yıl boyunca işletilen bu alanda kayda değer hiçbir yatırım yapılmamış, park eksikleriyle birlikte daha kötü bir durumda teslim edilmiştir. '49 yıl, 99 yıl yandaşlara verilecek' dedi. Bu iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 3+2 yıl (toplam 5 yıl) süreyle Kızılcahamam Belediyesine verilmiştir. İddia edildiği gibi uzun süreli bir tahsis ya da birilerine peşkeş çekilmesi kesinlikle söz konusu değildir."

Süleyman Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP belediyeciliği ile Kızılcahamam Belediyesinin hizmet anlayışı karıştırılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizim belediyecilik anlayışımız, algı üretmek değil, vatandaşa hizmet etmektir. Biz, terk eden değil, sahip çıkan, konuşan değil, yapan, mazeret üreten değil, çözüm üreten bir anlayışla çalışıyoruz. Soğuksu Milli Parkı'nı da bu anlayışla yeniden ayağa kaldıracak, doğasına uygun şekilde koruyacak ve vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Söz değil, icraat zamanı çünkü hizmet gönül işidir."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
