Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Anneler Günü'nde Çiçek Jesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Anneler Günü'nde Çiçek Jesti

11.05.2026 11:23  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde annelere çiçek dağıtarak toplumun annelere olan değerini vurguladı. Ayrıca, engelliler haftası etkinliklerine de katıldı.

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda vatandaşlarla bir araya gelerek, annelere çiçek dağıttı.

Anneler Günü dolayısıyla eski Belediye Binası'nda gerçekleştirilen programda Turgutlulu kadınlarla buluşan Akın, annelere ve anne adaylarına çiçek takdim etti. Annelerin toplumdaki önemine vurgu yapan Akın; sevgi, emek, merhamet ve fedakarlıklarıyla hayatın en kıymetli değerlerinden olan annelere teşekkür etti.

Akın ayrıca Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Otizmliler Dayanışma ve Hakları Derneği ile Bedensel Engelliler Derneği tarafından Orta Park'ta düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Burada da kadınlara çiçek dağıtan Akın, Anneler Günü'nü kutlayarak özel bireylerin aileleriyle yakından ilgilendi.

Programlara Başkan Akın ile birlikte eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ve eşi Semra Maliz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Sarman da katılarak Anneler Günü'nü kutladı.

Akın, "Hayatımıza sevgileriyle yön veren, fedakarlıklarıyla bizleri büyüten tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Sevgi, sabır ve emekleriyle geleceğimizi şekillendiren tüm kadınlara minnettarız. Yüreğinde anne şefkati taşıyan tüm kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Anneler Günü'nde Çiçek Jesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

14:01
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:16:39. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Anneler Günü'nde Çiçek Jesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.