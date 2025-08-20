Başkan Akın, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Başkan Akın, Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Akın, Vatandaşlarla Buluştu
20.08.2025 13:58
Edirne Belediye Başkanı Akın, su birikintisi sorununu dinleyip çözüm bulacaklarını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Akın, İstasyon Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkili olan yağışlar sonrası bölgede oluşan su birikintisini yerinde inceleyen Akın, sorunun kod farkından kaynaklandığını belirtti.

Vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinleyen Akın, "Şunu dürüstçe söylemem gerekiyor ki, yağışla birlikte şehrimizin bazı noktalarında bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Burası da onlardan bir tanesiydi. Burada kod farkından dolayı, bugün vatandaşımız bir video çekip göndermiş. Bu yol, bizim için çok kıymetli, şehrimizin alternatif yolu. Dolayısıyla burada, bu kod farkını ortadan kaldırıp bu sorunun önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Akın, Devlet Demir Yolları lojmanlarında da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Akın, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Başkan Akın, Vatandaşlarla Buluştu
