Başkan Aksun'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Başkan Aksun'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması

Başkan Aksun\'dan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 2024 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve fotoğrafları inceledi.

28.01.2025 18:19
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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Haber" kategorisinde Katie McTiernan'ın "Azap yolu" fotoğraflarını seçen Aksun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" fotoğrafını tercih etti.

Aksun, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Yaprak yolu" karelerine oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Aksun, "İnsanımızın özgürlük alanında, yaşam alanında nelere çok dikkat ettiğini önceleyerek kararımızı verdik. Yapmış olduğumuz tespitlerde 5 ayrı fotoğraf belirledik. Bunların en ilgi çekicisi aslında insanların özgürlüğe, hürriyete ve güzel bir yaşama doğru ilerlediği her fotoğraf bizim için çok kıymetli. Dünya barışından yana, ülkenin barışından yana, şehrin kardeşliğinden yana bir anlayışımız var." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bekir Aksun, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Aksun'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

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