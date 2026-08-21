Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne ziyaret

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı'yı ziyaret etti. Ziyarette esnafın talepleri, karşılaştığı sorunlar ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın kentte toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye yönelik ziyaretleri sürüyor. Esnaf ve sanatkarların yanı sıra; kentin farklı iş kollarında faaliyet gösteren vatandaşlarla da bir araya gelen Ataç, kentte ortak akıl ve dayanışma kültürünün önemine dikkat çekiyor. Başkan Ataç'ın gerçekleştirdiği esnaf ve sanatkarların gündeminin ele alındığı ziyarette; esnafın talepleri, karşılaştığı sorunlar ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştirildiği buluşmada, kent yaşamına ve esnafın çalışma koşullarına yönelik görüşler paylaşıldı. Ziyarette Başkan Karamanlı'nın yanı sıra Birlik Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

"ESNAF DA VATANDAŞ DA EKONOMİK KOŞULLARIN MAĞDURU"

Başkan Ataç, "Bugün hem esnafımız hem de vatandaşımız ağır ekonomik koşulların baskısı altında. Özellikle gıda enflasyonu, vatandaşlarımızın satın alma gücünü ciddi biçimde düşürüyor. İnsanlarımız en temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken zorlanıyor. Esnafımız ise artan kira, enerji, ham madde ve işletme giderleri karşısında ayakta kalma mücadelesi veriyor. Yaşanan maliyet artışları, esnafımızın tercihi olmamasına rağmen doğrudan fiyatlara yansıyor. Bu durum zaman zaman esnaf ile vatandaşı karşı karşıyaymış gibi gösterse de aslında her iki kesim de aynı ekonomik tablonun mağdurudur. Esnafımızın yaşaması, mahalle kültürümüzün ve kent ekonomimizin yaşaması demektir. Bu nedenle sorunları doğrudan dinlemeyi, dayanışmayı ve birlikte çözüm üretmeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Ataç, Adnan Karamanlı ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dilerken, Başkan Karamanlı da nazik ziyaretinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti.