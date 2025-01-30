Başkan Aydın Atıcılar Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Atıcılar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Atıcılar Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılacak projeler ve hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tüm mahallelere en iyi hizmeti götürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Aydın, daha güzel günler ve hizmetler için hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Esnafa bereketli kazançlar, mahalle sakinlerine ise güzel günler dileyen Başkan Aydın, Atıcılar Mahallesi'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başkan Aydın, gösterdiği özverili çalışmadan dolayı Atıcılar Mahallesi Muhtarı Yücel Uslu'ya da teşekkürler etti.

Ziyaretten memnuniyet duyan esnaf ve vatandaşlar da taleplerini Başkan Aydın'a iletti.