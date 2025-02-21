Başkan Aydın, Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında vatandaşlara çorba ikramında bulunan Başkan Aydın, "Bizim işimiz hizmet etmek. Vatandaşlarımız mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

İlçe sakinlerinin sıkıntılarını birinci ağızdan öğrenmek ve bu doğrultuda çözümler üretmek için mahalleleri dolaşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu hafta Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalleyi gezen Başkan Aydın, vatandaşlarla bir araya gelerek kendisine yöneltilen öneri ve talepleri dinledi. Başkan Aydın, mahallede gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Başkan Aydın, mahalle ziyareti sırasında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

"Bizim işimiz hizmet etmek"

Vatandaşların talep ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Erkan Aydın, "Her Cuma günü ilçemizin bir mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek kısa sürede çözümler üretiyoruz. Bizim işimiz hizmet etmek. Vatandaşlarımız mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, Başkan Aydın'a yoğun ilgi göstererek, yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.