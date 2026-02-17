Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy yerleşkesi çevresinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Esnaf ve mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Balaban, Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Kampüsü çevresinde hizmet veren esnaf ile buluştu.

Yunusemre Belediyesi Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen'in de eşlik ettiği ziyarette iş yerlerini tek tek gezen Balaban, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Balaban, "Seçildiğimiz günden beri halkımız ile iç içeyiz. Vatandaşlarımız ile buluşmayı sürdürüyoruz. Esnafımızın karşılaştığı sorunları yerinde görüyoruz. Belediye olarak çözüm odaklı bir anlayışla sorunların çözülmesi amacıyla çalışıyoruz. Yunusemre ilçesinde dayanışma ve ortak akıl ile çalışmalarda bulunacağız" dedi.

Bölge esnafı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Balaban'a teşekkür etti.