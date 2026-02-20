Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Durasıllı Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Durasıllı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleri kapsamında Durasıllı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen de yer aldı. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Balaban, iletilen konuları tek tek not aldı. Görüşmede dile getirilen talepler karşılıklı değerlendirilerek ilgili birimlere iletildi. Balaban, vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle yerine getirilmesi için gerekli talimatları verdiğini belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Balaban'a teşekkür etti.