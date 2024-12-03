Başkan Bezci, Muhtarlarla Toplandı

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Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Orta Atatürk Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bezci, birlik ve beraberlik içinde Orta'ya hizmet ettiklerini söyledi.

Kamusal yararı gözeten, halkı esas alan çalışmaları hep birlikte yapacaklarını belirten Bezci, "Mahallelerimizde ve köylerimizde yol açma, stabilize, yama, sathi asfalt, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Bütün okullarımızda bakım ve onarım, park ve bahçe düzenlemesi gibi çalışmaları herhangi bir talep olmaksızın yaptık. Çünkü amacımız halka hizmet. Hepimiz halkımız için çalışıyoruz ve bu anlayışla çalışmalıyız." dedi.

Muhtarlar da talep ve isteklerini Başkan Bezci'ye iletti.