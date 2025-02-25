Başkan Böcek, Finike İhtiyaçlarını Belirlemek İçin Ziyaretlerde Bulundu

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(ANTALYA) - Finike ilçesini ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçenin 26 mahallesinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Başkan Böcek'in ihtiyaç ve talepleri belirlemek üzere yaptığı ilçe ziyaretleri, Finike ile devam etti. Başkan Böcek, ilçede ilk olarak CHP Finike İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. Başkan Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte CHP Finike İlçe Başkanı Uygar Çarban, CHP Finike Gençlik Kolları Başkanı Semih Alpaslan, CHP Finike Kadın Kolları Başkanı Dilek Geyikçi ve partililerle bir araya geldi.

Finikeli vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Böcek, Finike'nin 26 mahallesinde yapılması gereken bütün çalışmaları dört yıllık süreçte tamamlayacaklarını söyledi.

"'Kentler meydanları ile anılır' diyerek, Finike'ye yakışır bir meydan kazandırdık"

Başkan Böcek, daha sonra Başkan Geyikçi'yi makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, Başkan Geyikçi ile beş yıllık başarılı bir dönem geçirdiklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz dönem Finike gibi deniz kenarında bir ilçemizin dokuz mahallesinde kanalizasyonun olmamasına üzülmüştüm. Hemen bir planlama yaparak kanalizasyon altyapısın yaptık. 'Kentler meydanları ile anılır' diyerek, Finike'ye yakışır bir meydan kazandırdık" dedi.

Finike'de altyapı, sosyal yardımlar gibi birçok desteğin yapıldığını aktaran Muhittin Böcek, "Finikeli üreticimize, çiftçimize gereken bütün desteklerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir ve Finike'de gereken desteği verdi. Şimdi ağır bir sorumluluğumuz var. 31 Mart'ta vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizi tek tek yerine getireceğiz. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefimizle projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Değerlendirme toplantısı yaptı

Başkan Geyikçi de Başkan Böcek'e Finike'ye kazandırdığı altyapı ve meydan için teşekkür etti. Başkan Geyikçi, Finike'nin kültür merkezi ve derin deşarj ihtiyacı olduğunu belirterek, Başkan Böcek'ten destek istedi. Başkan Böcek, bürokratlarıyla birlikte ilçenin ihtiyaçları yönelik projelere ve yapılacak çalışmalara ilişkin bir değerlendirme toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Böcek, programı kapsamında Finikeli muhtarlar ile de bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.