Başkan Böcek, Ramazan İftarında Birlik Beraberlik Mesajı Verdi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) geleneksel iftara katıldı. Böcek "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı aydır. Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), iftar programı düzenledi. Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AESOB'un yemeğine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve esnaflar katıldı.

İftar programında kısa bir konuşma yapan Başkan Muhittin Böcek "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gazipaşa'dan Kaş'a, kadar Antalya'ya gönül vermiş herkesle iktidarıyla muhalefetiyle, esnafımızla ve kıymetli dostlarımızla aynı sofrayı paylaştık. Türk turizmin, tarımın şimdi de çevrenin başkenti Antalya'mız için hep birlikte kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımızı yapıyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı aydır. Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.