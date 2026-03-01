Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Namık Kemal Mahallesi'nde Vatandaşlarla Sahur Yaptı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Namık Kemal Mahallesi'nde Arnavut böreği ve tatlı toplama geleneği kapsamında düzenlenen yürüyüşe katılarak, vatandaşlarla sahur yaptı.

Namık Kemal Mahallesi'nde baharın gelişini müjdeleyen Arnavut böreği ve tatlı toplama geleneği kapsamında düzenlenen yürüyüşe eşi Seden Bozbey ile birlikte katılan Başkan Bozbey, davul zurna eşliğinde sokak sokak yürüyerek mahalle halkıyla selamlaştı ve börek topladı.

Programa CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Olympos Halk Oyunları ekibinin yöresel kıyafetleri ve danslarıyla neşelenen gecede, Bozbey ve beraberindekiler Namık Kemal Spor Tesisi'nde kurulan sahur sofrasında buluştu.

Bozbey, güzel bir geleneği yaşatan mahalle halkını tebrik ederek, "Bu güzel geleneğin çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarılması lazım. Bu geleneği asla bırakmayın. Örf ve adetlerimizi gelecek kuşaklara mutlaka aktarın ki yaşasın. Hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.