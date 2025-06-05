Başkan Bozbey, Çalışanların Kurban Bayramı'nı Kutladı

(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin çeşitli birimlerini ziyaret ederek çalışanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Birim ziyaretlerinde Başkan Bozbey'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de eşlik etti.

İlk olarak Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, telsizden yaptığı anonsla zabıta personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek personelle bayramlaşan Başkan Mustafa Bozbey, cenaze işlemleri için gelen vatandaşlara da başsağlığı diledi. Daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na uğrayarak itfaiye personeliyle tek tek bayramlaşan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda ise Fen İşleri ve Ulaşım Daire Başkanlıkları'nda görev yapan personelin bayramını kutladı. Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda görev yapan çalışanlarla da bir araya gelerek bayramlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışanlarla birlikte Bursa'ya hizmet ettiklerini söyledi. Hizmet üreten tüm personele teşekkür eden Başkan Bozbey, "Yaklaşık 14 bin civarındaki çalışanımızla birlikte bizler aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Hiçbir çalışanımızın ayağına taş değmesini istemeyiz. Kurumumuza olan aidiyetimizi yükselterek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni en iyi ve en nitelikli hizmeti üretir hale getirmeliyiz. Halkın yol ve ulaşım konusundaki taleplerini bir plan dahilinde yerine getireceğiz. Ne zaman ve nasıl yapacağımızı da vatandaşa anlatacağız. Tüm çalışanlarımızın aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun" dedi.