Başkan Bulut Esnafa Ziyaret Gerçekleştirdi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Bulut, gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Bulut, alın teriyle şehrin üretim gücüne değer katan esnafın kentin gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Bulut, "Güler yüzleri, samimi sohbetleri ve kıymetli görüşleri için tüm esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.