Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi inşaatını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan Mutfak Sanatları Merkezi'nin inşaatını denetledi.

07.10.2024 15:50
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan Mutfak Sanatları Merkezi'nin inşaatını denetledi.

Belediyenden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mutfak Sanatları Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomi kültürünün yer alacağı Mutfak Sanatları Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, "Lezzet diyarı kadim kentimizde hayata geçirmekte olduğumuz Mutfak Sanatları Merkezi'miz, Kayseri'mizin zengin mutfağına yakışır bir şekilde inşa ediliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika

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