Başkan Büyükkılıç, Soğanlı ve Erdemli vadilerinin Kapadokya alanına dahil edilmesini değerlendirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı ve Erdemli vadileri ile Başköy Mahallesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kapadokya alanına dahil edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bölgelerin Kapadokya alanına dahil edilmesinden duyduğunu memnuniyeti belirtti.

Büyükkılıç, "Soğanlı Vadisi, balon turizminin yanı sıra yaptığımız yürüyüş yolları ve meydan düzenlemeleri, tarihi mekanların restore çalışmaları ile çok daha güzel bir turizm alanı haline geldi. Valimiz Gökmen Çiçek, milletvekillerimiz ve emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu önemli kararından dolayı ayrıca şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de de gerçekleşeceğini anımsatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hem hemşehrilerimizi hem Türkiye'deki vatandaşlarımızı hem de yabancı turistleri Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi'ne bekliyoruz. Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'ni ve bu bölgeyi turizmin yeni adresi yapmak için tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi yatırımlarla bölgenin tanıtımına devam ediyoruz."