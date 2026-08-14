Kayseri'de Park Tahribatına 'Duyarlı Olun' Çağrısı - Son Dakika
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Kayseri'de Park Tahribatına 'Duyarlı Olun' Çağrısı

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Başkan Büyükkılıç, kent genelindeki park ve ortak alanlarda artan tahribatlara dikkat çekerek, vatandaşları bu değerlere sahip çıkmaya ve duyarlı olmaya davet etti; zararların kamu kaynaklarına ek maliyet getirdiğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara dikkati çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde vatandaşların 7'den 70'e yoğun şekilde kullandığı ortak yaşam alanlarında yaşanan zararların hem kamu kaynaklarında kayba yol açtığını hem de şehir estetiğini ve vatandaşların yaşam konforunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Son dönemde bazı park ve ortak kullanım alanlarında oturma grupları, tuvaletler, lavabo ve musluklar, çocuk oyun grupları, voleybol sahaları, çeşmeler, yönlendirme levhaları ve elektrik panolarının zarar gördüğüne dikkati çeken Büyükkılıç, bu tür eylemlerin yalnızca fiziki tahribat oluşturmadığını, aynı zamanda kamu malına ve dolayısıyla tüm Kayserililerin ortak değerlerine zarar verdiğini ifade etti.

Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ortaya çıkan olumsuz görüntülerin kabul edilemez olduğunu kaydeden Büyükkılıç, çocuk oyun alanları ve dinlenme noktalarının herkesin ortak kullanımında olduğunu belirtti.

Ortak kullanım alanlarında meydana gelen kırma, yakma, kesme, boyama ve benzeri tahribatların belediye bütçesine ek maliyet getirdiğine işaret eden Büyükkılıç, kamu kaynaklarının yeniden onarım ve bakım için kullanılmak zorunda kalmasının şehir adına önemli bir kayıp olduğunu kaydetti.

Kayseri'nin huzur ve dayanışma kültürüyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Şehrimizin güzelliklerini hep birlikte korumalıyız. Parklarımız, bahçelerimiz, oyun alanlarımız, mesire alanlarımız ve diğer ortak kullanım noktalarımız hepimizin ortak değeridir. Bu alanlara sahip çıkmak, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin yaşam alanlarına sahip çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Bahçe, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Park Tahribatına 'Duyarlı Olun' Çağrısı - Son Dakika

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