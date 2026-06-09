Başkan Büyükkılıç, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Vatandaşlarla Buluştu
09.06.2026 14:21
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas'ta vatandaşların taleplerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas'ta düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Büyükkılıç'a Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz eşlik etti.

Programda vatandaşların talep, öneri ve beklentileri dinlenirken, Kayseri ve Talas'a yönelik devam eden yatırımlarla planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yerel yönetim anlayışlarının merkezinde istişare ve ortak aklın bulunduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmaları vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizim yönetim anlayışımızda istişare dediğimiz ortak akıl çok önemli ve çok anlamlıdır. Öncelikle kendi birimlerimiz içerisinde değerlendirmelerimizi yapıyor, ardından vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği gerçekleştirdiğimiz hizmetleri ve projeleri de düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Yalçın ise programı sürekli hale getirme gayretinde olduklarını belirtti.

Okandan da vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini doğrudan dinleyerek, ilçe ve mahalleler adına yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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