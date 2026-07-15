Başkan Çelebi\'den Proje Bilgilendirmesi

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, gazetecilerle bir araya gelerek projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Çelebi, belediyeye ait sosyal tesiste düzenlediği basın toplantısında, devam eden ve planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Oltu'nun geleceğine yön verecek yatırım ve hizmetlere değinerek ilçedeki hayvan pazarının bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Çelebi, belediye bünyesinde damızlık hayvan yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve üreticilere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Çelebi, Kapalı Halk Pazarı Projesi'nin yapımının büyük ölçüde tamamlandığını ve yakın zamanda hizmete açılacağını dile getirerek, yeşil alan ve konut projeleriyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Oltu Tüneli Projesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelebi, projenin hayata geçirilmesinin ilçe açısından büyük önem taşıdığını, sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli temasların devam ettiğini söyledi.

Çelebi, mesire alanları ve halka açık ortak kullanım alanlarında zaman zaman meydana gelen tahribatlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu tür olumsuz davranışlardan kaçınılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Tuğrul Nuhan Çiçek ile Emre Yavuz ve AK Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Burtay Yavuz'un da katıldığı toplantı, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.