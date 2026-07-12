Tugay çifti Srebrenitsa anmasında - Son Dakika
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Tugay çifti Srebrenitsa anmasında

12.07.2026 11:44  Güncelleme: 12:46
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Srebrenitsa Katliamı'nın 31. yılında düzenlenen anma törenlerine katıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Srebrenitsa Katliamı'nın 31. yılında düzenlenen anma törenlerine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995 yılında Sırp birliklerince 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 31. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Başkan Tugay ile Öznur Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Atilla Baysak, Barış Dalgıç ve Seyhan Müşerref Kuralı eşlik etti. Birçok ülkeden temsilcinin yer aldığı anma programına katılan Başkan Tugay, savaş sırasında yaklaşık 25 bin Boşnak'ın canını kurtarmak amacıyla sığındığı eski akü fabrikasını da ziyaret etti. Tugay, buradaki taziye defterini imzaladı.

ANITA BEYAZ ZAMBAKLAR BIRAKILDI

Resmi törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na geçen Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay, soykırım kurbanları için dua etti, anıta beyaz zambaklar bıraktı.

Kimlikleri yeni belirlenen Srebrenica soykırımı kurbanlarından 10'u da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Başkan Tugay, Bosna -Hersek programı kapsamında Saraybosna Belediye Başkanı Samir Advic ve Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ile bir araya geldi.  "Kuşatma Altındaki Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı" ile  Aliya Izzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa Katliamı, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tugay çifti Srebrenitsa anmasında - Son Dakika

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