Menderes Belediye Başkanı Çiçek: "Bugün de Yarın da Daima Hemşehrilerimizle Bir Arada Olacağız"

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hafta sonu mesaisinde vatandaşlarla bir araya gelerek, hem yürüyüş yaptı hem de 1957 Menderes Spor Kulübü'nün ligdeki ilk maçını tribünden takip etti. Sahada vatandaşla iç içe olmaya önem verdiğini belirten Çiçek, "İlk gün nasıl sahadaysak bugün de yarın da daima hemşehrilerimizle bir arada olacağız" dedi.

Başkan Çiçek, hafta içi olduğu gibi hafta sonunda da ilçedeki temaslarını sürdürdü. Güzel havayı fırsat bilen Çiçek, ilçe sakinleriyle yürüyüş yaparak vatandaşların taleplerini dinledi ve esnafla sohbet etti.

Yalnız bırakmadı

Çiçek, 2. Amatör Küme'de mücadele eden 1957 Menderes Spor Kulübü A Takımı'nı da ligdeki ilk maçında yalnız bırakmadı, Menderes 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı tribünden izledi. Selçuk Efes Spor Kulübü ile karşılaşan 1957 Menderes Spor Kulübü sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Vatandaş buluşmalarına önem verdiğini belirten Çiçek, "Hemşehrilerimle bir araya gelmek, onlarla olmak benim için önemli. Onların mutluluğu adına çalışıyor onların sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Pazar günüde havanın güzel olmasıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik ve hemşehrilerimizle buluştuk. Ardından da 1957 Menderes Spor Kulübü'müzün ligdeki ilk maçında yer aldık. Aldıkları galibiyetten ötürü takımımızı kutluyorum. Biz ilk gün nasıl sahadaysak bugün de yarın da daima sahada vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.