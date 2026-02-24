Başkan Demirbaş'tan Öğrencilerle Ramazan Ziyareti - Son Dakika
Başkan Demirbaş'tan Öğrencilerle Ramazan Ziyareti

Başkan Demirbaş\'tan Öğrencilerle Ramazan Ziyareti
24.02.2026 12:59
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Dumlupınar Okulu'nda öğrencilere belediye çalışmaları anlattı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ramazan ayı dolayısıyla program düzenleyen Dumlupınar İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin daveti üzerine okulu ziyaret ettiğini belirten Demirbaş, belediye hizmetleri, belediye başkanının görev ve sorumlulukları ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Okulları sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Demirbaş, öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Belediyenin çocukların sağlığı, güvenliği ve geleceğe hazırlanması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Demirbaş, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, oyun alanlarının artırılması ve sosyal alanların geliştirilmesi için yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Demirbaş, konuşmasında öğrencilere meslek seçimi ve çalışma disiplini konusunda da tavsiyelerde bulunarak, "Ne iş yaparsak yapalım, işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret etmeliyiz." dedi.

Öğrencilerle maniler söyleyen ve taleplerini de dinleyen Demirbaş, okul bahçesindeki halı sahaya oturma alanı ve aydınlatma yapılması konusunda destek vereceklerini ifade etti.

Ziyaret, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dumlupınar, Belediye, Güncel, Son Dakika

