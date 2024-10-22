Başkan Demirbaş'tan Yol İncelemesi

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk- Şabanözü kara yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kara yolunda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Demirbaş, projenin tamamlanmasıyla akaryakıt tasarrufu ve güvenlik açısından önemli bir çalışma olacağını belirtti.

Kış gelmeden yolun tamamlanarak ulaşıma açılmasının planlandığını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Yıllardır Şabanözü-Çubuk güzergahında tek yön olması münasebetiyle, trafiğin çok sıklaştığını ve kazaların yoğunlaştığını görüyorduk. Bu yolda bizim üzüntü duyduğumuz birçok olay meydana gelmişti. Bu olayları Sayın Bakanımıza ilettik ve bu yolun bölünmüş yol olarak genişlemesi yönündeki taleplerimiz olumlu karşılandı. Hamdolsun bugün de bölünmüş yolun asfaltlama süreci başladı ve en kısa süre içerisinde de bu yol hizmete açılacak. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, emeği geçen personel arkadaşlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum."

İlçenin hem ulaşım hem de gelişmesi adına önemli bir kara yolu olduğunu anlatan Demirbaş, yola iki kavşağın da yapılacağını ifade etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Mahalle Muhtarı Ramazan Sarıtaş da projede emeği geçenlere teşekkür etti.