Başkan Demirçalı, Çağrı Merkezinde Vatandaşlarla Buluştu

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediyenin Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek hem denetleme yaptı hem de çalan telefonları yanıtladı.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 7/24 ilçe sakinlerine hizmet veren belediyenin Çağrı Merkezi birimini ziyaret etti. Görevlilerden bir süre bilgi aldıktan sonra masaya oturup operatörlük yapan Başkan Demirçalı, çalan telefonları, "Buyurun ben Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı" diye açtı. Vatandaşlar, Başkan Demirçalı'ya teşekkür ederek uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Demirçalı, bazı vatandaşların sorunlarına sıcağı sıcağına çözüm bulurken bazılarının telefonunu da ilgili birimlere aktardı. Başkan Demirçalı, yarım saat kaldığı Çağrı Merkezi'nde onlarca telefonu yanıtladı. Demirçalı bu süre içerisinde hem vatandaşla sohbet etti, hem de vatandaşlarla direk muhatap olan Çağrı Merkezi'ndeki çalışmaları denetledi.