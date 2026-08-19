Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu\'ndan Gölhisarlı Mahallesi\'ne ziyaret

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Gölhisarlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini dinledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ekicioğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Gölhisar Mahallesi Muhtarı Yasin Gönen ile birlikte Gölhisarlı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ekicioğlu, vatandaşları dinleyip, taleplerini ve önerilerini kayıt altına alarak, yaptıkları tespitler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağının bilgisini verdi.