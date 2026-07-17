Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den Ayvalıkgücü Belediyespor'a Moral Ziyareti

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor'u antrenmanda ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor teknik heyeti ve sporcuları ile bir araya geldi. Saha kenarında takımın çalışmalarını takip eden Başkan Ergin, sezon öncesi futbolcular ve teknik ekiple sohbet ederek, yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.

Takımın çalışma temposunun ve yüksek motivasyonunun umut verdiğini belirten Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor'un başarılı bir sezon geçireceğine inandığını ifade etti. Her yıl olduğu gibi bu sezon öncesinde de takımın hedeflerini ve şampiyonluk yolundaki kararlılığını konuştuklarını söyleyen Ergin, "Kulüp yönetimimizin de, teknik ekibimizin de, oyuncularımızın da motivasyonu yüksek. Bizlerin de onlara inancı tam. Ayvalıkgücü Belediyespor'umuza başarılı bir sezon diliyorum" dedi.