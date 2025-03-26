Başkan Eşki Ramazan Sahurunda Minibüsçülerle Buluştu

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurlarını vatandaşlarla birlikte yapmaya devam ediyor. Başkan Eşki, sahurunu Atatürk Mahallesi Osmangazi son durağında minibüsçülerle yaparak esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Sahur boyunca minibüsçülerle sohbet eden Başkan Eşki, durağın genişletilmesi ve daha konforlu hale getirilmesi yönündeki talepleri dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Ayrıca Bornova genelinde yürütülen yol ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sahur programına Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Mehmet Canbolat da katıldı.

Başkan Eşki: "İlçemiz için çözüm üretmeye devam edeceğiz"

Minibüsçülerle yaptığı buluşmada konuşan Başkan Eşki, esnafın taleplerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Esnafımız, ilçemizin ekonomik ve sosyal yaşamında büyük bir rol oynuyor. Onların taleplerini yerinde dinlemek, çözüm üretmek bizim görevimiz. Bornova'da ulaşımı ve altyapıyı iyileştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Minibüsçüler, sahur sofralarına konuk olan Başkan Eşki'ye teşekkür ederek, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.