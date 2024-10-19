Başkan Günel, Muhtarlar Günü'nde Mahalle Muhtarları ile Bir Araya Geldi

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İlçenin geleceğiyle ilgili projelerin ele alındığı toplantıda konuşan Günel, "İkinci hizmet dönemimizde de kentimizi muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunarak ortak akılla yöneteceğiz. Muhtarlarımızın sesine her zaman kulak vereceğiz" dedi.

Başkan Günel, Muhtarlar Günü dolayısıyla makamında mahalle muhtarlarını ağırladı. Toplantıda, muhtarlar sorumlu oldukları bölgelerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Başkan Günel'e aktardı. Günel ise muhtarlara ikinci hizmet döneminde Kuşadası'nda yaşama geçireceği vizyon projeler hakkında bilgi verdi.

Günel, göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası için hiç durmadan çalıştıklarını belirterek, "Öncelikle hemşehrilerimizle aramızda köprü görevi gören muhtarlarımızın, Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz bir önceki görev dönemimizde muhtarlarımızdan gelen talepleri incelikle değerlendirip çözüme kavuşturduk. İkinci hizmet dönemimizde de kentimizi muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunarak ortak akılla yöneteceğiz. Muhtarlarımızın sesine her zaman kulak vereceğiz" diye konuştu.