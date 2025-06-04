Başkan Günel, Sınıf Başkanı Ayşe Gümüş'ün Davetine Cevap Verdi

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet İlkokulu 3-C sınıfı öğrencisi Ayşe Gümüş'ün sınıf başkanlığına aday olurken verdiği "Beni seçerseniz Belediye Başkanı Ömer Günel'i sınıfımızda ağırlayacağım" sözünü yerine getirdi. Eşi Duygu Günel ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Günel, öğrencilere istedikleri Mutluluk Parkı'nı yapma sözünü de verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet İlkokulu 3-C sınıfı öğrencisi Ayşe Gümüş'ün davetine kayıtsız kalmadı. Ayşe Gümüş, yazdığı bir e-posta ile sınıf başkanlığı seçimlerinde arkadaşlarına, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'i sınıfımızda ağırlayacağım" sözünü verdiğini belirterek, Başkan Ömer Günel'i sınıflarına davet etti.

Ayşe Gümüş'ün çağrısını yanıtsız bırakmayan Başkan Günel, eşi Duygu Günel ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Günel'i ellerinde taşıdıkları "Söz Yerine Getirmek için Verilir", "Tutamayacağın Sözü Verme" şeklinde çeşitli dövizler ile karşılayan öğrenciler, Günel'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

"Çocuklarımızın hayalindeki Mutluluk Parkı'nı yapacağız"

Günel, 3-C sınıfı öğrencisi Ayşe Gümüş'ün davetinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sevgili öğrencilerimiz bugün bizleri, ellerinde verilen sözlerin tutulmasının önemine dikkat çeken dövizler ile karşıladılar. Bu nedenle kendilerini kutluyorum. Öğrencilerimiz bir de park projesi çizmişler ve adını da Mutluluk Parkı koymuşlar. Ben de buradan söz veriyorum. Çocuklarımızın hayalindeki Mutluluk Parkı'nı yapacak, hep birlikte açacak ve bu adın Cumhuriyet Mahallesi 3-C sınıfı öğrencileri tarafından konulduğunu da bir tabela ile belirteceğiz" dedi.