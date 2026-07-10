Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Genç Sporculara Ziyaret

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren judo, kick boks ve güreş sporcularını ziyaret etti.

Başkan Eyüp Kahveci, judo, kick boks ve güreş sporcularını ziyaret etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Şen'in de katıldığı ziyarette Kahveci, sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette spor altyapısının güçlendirilmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve Kütahya'nın ulusal ile uluslararası organizasyonlarda daha güçlü temsil edilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.